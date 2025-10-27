Доля использования ИИ в ТЭК России достигнет 70% к 2027 году

Опубликовано 27 октября 2025, 16:421 мин.
Доля использования ИИ в ТЭК России достигнет 70% к 2027 годуСейчас этот показатель составляет 58%
К 2027 году семь из десяти компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России будут применять технологии искусственного интеллекта (ИИ). Такой прогноз озвучил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе интервью ТАСС. Сейчас этот показатель составляет 58%.
© Ferra.ru
По словам министра, искусственный интеллект стал рабочим инструментом для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли. Количество компаний ТЭК, использующих ИИ, удвоилось по сравнению с 2021 годом.
На данный момент в отрасли реализуется около 300 проектов с применением технологий искусственного интеллекта. Цивилев подчеркнул, что эти проекты работают на российских технологических решениях.
Ранее «Роснано» представила первую отечественную мобильную систему накопления энергии. Разработка мощностью 100 кВт способна обеспечивать резервное электроснабжение небольших населенных пунктов или работать как зарядная станция для электротранспорта.