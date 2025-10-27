Доля использования ИИ в ТЭК России достигнет 70% к 2027 году

По словам министра, искусственный интеллект стал рабочим инструментом для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли. Количество компаний ТЭК, использующих ИИ, удвоилось по сравнению с 2021 годом.

На данный момент в отрасли реализуется около 300 проектов с применением технологий искусственного интеллекта. Цивилев подчеркнул, что эти проекты работают на российских технологических решениях.

Ранее «Роснано» представила первую отечественную мобильную систему накопления энергии. Разработка мощностью 100 кВт способна обеспечивать резервное электроснабжение небольших населенных пунктов или работать как зарядная станция для электротранспорта.