Доля использования российского ПО в науке и образовании значительно возросла

По данным мониторинга за июнь 2024 года, доля отечественных антивирусных решений выросла с 77% в январе 2023 года до 86%. При этом использование отечественного ПО для видео-конференц-связи увеличилось с 23% до 63% за тот же период.

Минобрнауки России подчеркнуло, что этот рост свидетельствует о заметном увеличении применения отечественного программного обеспечения в сфере науки и образования. Университеты и научные организации активно переходят на российские решения, такие как «Мой Офис Профессиональный», «Яндекс Браузер», «РЕД Виртуализация», «Лаборатория Касперского» и Astra Linux Special Edition.