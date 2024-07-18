Доля использования российского ПО в науке и образовании значительно возросла

Опубликовано 18 июля 2024, 23:30
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Доля использования российского ПО в науке и образовании значительно возрослаСообщили в Минобрнауки РФ
Использование отечественного программного обеспечения (ПО) в российских научных организациях и вузах значительно увеличилось, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. В настоящее время доля российских средств для видео-конференц-связи достигла 63%, а антивирусной защиты — 86%.
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По данным мониторинга за июнь 2024 года, доля отечественных антивирусных решений выросла с 77% в январе 2023 года до 86%. При этом использование отечественного ПО для видео-конференц-связи увеличилось с 23% до 63% за тот же период.
Минобрнауки России подчеркнуло, что этот рост свидетельствует о заметном увеличении применения отечественного программного обеспечения в сфере науки и образования. Университеты и научные организации активно переходят на российские решения, такие как «Мой Офис Профессиональный», «Яндекс Браузер», «РЕД Виртуализация», «Лаборатория Касперского» и Astra Linux Special Edition.