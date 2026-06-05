Доля отечественного оборудования в российском ТЭК превысила 77%

По его словам, еще в 2025 году показатель по программе составлял около 72%, но сейчас он уже выше. Власти отмечают, что это связано с курсом на увеличение локализации и развитием промышленной базы внутри страны.

Отдельно министр сообщил о росте инвестиций в программное обеспечение: крупные компании с госучастием вложили 140 млрд рублей в разработки за 2025 год. Также более 58% предприятий ТЭК уже применяют технологии искусственного интеллекта в своей работе.