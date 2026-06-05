Опубликовано 05 июня 2026, 20:141 мин.
Доля отечественного оборудования в российском ТЭК превысила 77%Минэнерго сообщило о росте локализации
В российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) доля оборудования отечественного производства превысила 77%. Такие данные озвучил министр энергетики Сергей Цивилев в рамках ПМЭФ-2026, комментируя реализацию нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».
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По его словам, еще в 2025 году показатель по программе составлял около 72%, но сейчас он уже выше. Власти отмечают, что это связано с курсом на увеличение локализации и развитием промышленной базы внутри страны.
Отдельно министр сообщил о росте инвестиций в программное обеспечение: крупные компании с госучастием вложили 140 млрд рублей в разработки за 2025 год. Также более 58% предприятий ТЭК уже применяют технологии искусственного интеллекта в своей работе.