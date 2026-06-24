Опубликовано 24 июня 2026, 11:501 мин.
Доля российского ПО в проектировании выросла до 20%Рост отмечен в строительной сфере
Президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов в рамках заседания Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщил, что доля отечественного программного обеспечения в сфере проектирования за последние пять лет увеличилась с примерно 1,5−2% до 20%.
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По его словам, динамика связана с процессами импортозамещения и цифровизации, включая развитие российского ПО для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. При этом направление проектирования и инженерных изысканий остается более сложным с точки зрения перехода на отечественные решения.
Отдельно отмечается, что ключевой проблемой остается недостаточная информированность пользователей о существующих разработках. В НОТИМ считают важной задачей более активное продвижение российских решений и прямое взаимодействие между разработчиками и потенциальными заказчиками в строительном комплексе.