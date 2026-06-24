Доля российского ПО в проектировании выросла до 20%

По его словам, динамика связана с процессами импортозамещения и цифровизации, включая развитие российского ПО для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. При этом направление проектирования и инженерных изысканий остается более сложным с точки зрения перехода на отечественные решения.

Отдельно отмечается, что ключевой проблемой остается недостаточная информированность пользователей о существующих разработках. В НОТИМ считают важной задачей более активное продвижение российских решений и прямое взаимодействие между разработчиками и потенциальными заказчиками в строительном комплексе.