Дом-музей Пастернака стал частью новой российской компьютерной игры

Опубликовано 12 сентября 2024, 14:271 мин.
Дом-музей Пастернака стал частью новой российской компьютерной игрыРазработчики оцифровали исторические места для создания подлинной атмосферы
Российские разработчики анонсировали выход игры «Отдел СМЕРЧ», которая объединяет жанры детектива и мистики. В ней главный герой будет расследовать загадочные преступления и сражаться с монстрами, маскирующимися под обычных граждан СССР. Для создания аутентичной атмосферы авторы использовали технологию фотограмметрии, оцифровав дом-музей Бориса Пастернака.
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По словам главного геймдизайнера игры Арины Горячевой, игра обещает познакомить игроков не только с историей советской эпохи, но и с мифологией народов СССР. Разработчики отмечают, что «Отдел СМЕРЧ» может заинтересовать не только любителей игр, но и людей, интересующихся культурой и историей. В игре будут использованы мифологические образы, такие как Гамаюн и Навья.
Создатели активно применяют технологию захвата движений Motion Capture для достижения максимальной реалистичности.