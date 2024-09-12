Дом-музей Пастернака стал частью новой российской компьютерной игры

По словам главного геймдизайнера игры Арины Горячевой, игра обещает познакомить игроков не только с историей советской эпохи, но и с мифологией народов СССР. Разработчики отмечают, что «Отдел СМЕРЧ» может заинтересовать не только любителей игр, но и людей, интересующихся культурой и историей. В игре будут использованы мифологические образы, такие как Гамаюн и Навья.

Создатели активно применяют технологию захвата движений Motion Capture для достижения максимальной реалистичности.