ДОМ. РФ и Минстрой запустили центр цифровизации строительной отрасли

Новая структура поможет регионам и застройщикам перевести девелоперский цикл в цифру — от планирования до ввода объектов в эксплуатацию. Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик отметил, что для каждого субъекта подготовят индивидуальный пакет поддержки. В него войдут оценка цифровой зрелости, аналитика и стратегические сессии.

Центр объединит опыт ДОМ. РФ в области технологий информационного моделирования (ТИМ), искусственного интеллекта, кибербезопасности и внедрения отечественного ПО. Ключевым звеном системы станет портал «эксперт.дом.рф». По словам управляющего директора по IT Николая Козака, главная задача — собрать прикладную экспертизу и сделать на ее базе полезные цифровые сервисы для отрасли.