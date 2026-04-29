ДОМ. РФ и Минстрой запустили центр цифровизации строительной отрасли

Опубликовано 29 апреля 2026, 16:331 мин.
ДОМ. РФ и Минстрой запустили центр цифровизации строительной отраслиПомощь регионам и застройщикам
Минстрой России совместно с группой ДОМ. РФ открыли единый Центр компетенций по цифровизации строительной отрасли. Он создан на базе ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии», пишет ТАСС.
Новая структура поможет регионам и застройщикам перевести девелоперский цикл в цифру — от планирования до ввода объектов в эксплуатацию. Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик отметил, что для каждого субъекта подготовят индивидуальный пакет поддержки. В него войдут оценка цифровой зрелости, аналитика и стратегические сессии.
Центр объединит опыт ДОМ. РФ в области технологий информационного моделирования (ТИМ), искусственного интеллекта, кибербезопасности и внедрения отечественного ПО. Ключевым звеном системы станет портал «эксперт.дом.рф». По словам управляющего директора по IT Николая Козака, главная задача — собрать прикладную экспертизу и сделать на ее базе полезные цифровые сервисы для отрасли.