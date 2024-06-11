ДОМ. РФ и МИСИС будут готовить специалистов по информационному моделированию

Директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ. РФ, Александр Лукьянов, отметил, что сотрудничество с МИСИС позволит не только совершенствовать образовательные программы, но и обучить не менее 600 студентов практическим навыкам работы с цифровыми моделями.

Технология «Цифровой контроль строительства», представленная ДОМ. РФ, позволяет эффективно управлять строительными проектами и обеспечивать контроль за их выполнением. Это важное средство для застройщиков, позволяющее получать достоверные данные и контролировать процессы строительства.