ДОМ. РФ и МИСИС будут готовить специалистов по информационному моделированию

Опубликовано 11 июня 2024, 21:24
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ДОМ. РФ и МИСИС будут готовить специалистов по информационному моделированиюСтуденты научатся работать с российской ТИМ-платформой
ДОМ. РФ и Университет МИСИС объединили усилия для подготовки квалифицированных специалистов по технологиям информационного моделирования (ТИМ). В рамках программы студенты получат доступ к методическим материалам, разработанным экспертами по ТИМ, и приобретут навыки работы с российской ТИМ-платформой «Цифровой контроль строительства» от ДОМ.РФ.
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Директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ. РФ, Александр Лукьянов, отметил, что сотрудничество с МИСИС позволит не только совершенствовать образовательные программы, но и обучить не менее 600 студентов практическим навыкам работы с цифровыми моделями.
Технология «Цифровой контроль строительства», представленная ДОМ. РФ, позволяет эффективно управлять строительными проектами и обеспечивать контроль за их выполнением. Это важное средство для застройщиков, позволяющее получать достоверные данные и контролировать процессы строительства.