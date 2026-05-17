ДОМ.РФ и Москва договорились о сотрудничестве в цифровизации строительства

Опубликовано 17 мая 2026, 09:55
ДОМ.РФ и Москва договорились о сотрудничестве в цифровизации строительстваСтороны будут внедрять ИИ
ДОМ.РФ и Департамент градостроительной политики Москвы подписали соглашение о совместной работе в сфере цифровизации строительной отрасли. Основное внимание планируется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) и развитию информационного моделирования (ТИМ).
Стороны договорились о обмене данными для обучения и совершенствования ИИ-моделей. Проект будет реализован при участии ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии». Такой подход должен помочь унифицировать цифровые процессы и повысить эффективность на всех этапах строительства, включая проектирование и реализацию.
В рамках сотрудничества Москва поделится накопленным опытом использования ИИ и ТИМ в градостроительных проектах. Это позволит ускорить переход к более точным и предсказуемым строительным процессам, снизить число ошибок и сократить сроки подготовки документации.