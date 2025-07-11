ДОМ. РФ создал цифровой калькулятор выбросов для строительных компаний

Опубликовано 11 июля 2025, 10:551 мин.
ДОМ. РФ создал цифровой калькулятор выбросов для строительных компанийИнструмент поможет застройщикам оценивать углеродный след
Госкомпания ДОМ. РФ разработала цифровой калькулятор углеродного следа, предназначенный для застройщиков. С его помощью можно будет отслеживать и планировать сокращение выбросов парниковых газов в рамках строительных проектов.
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Доступ к новому инструменту появится у застройщиков в их личных кабинетах в информационной системе жилищного строительства на платформе наш.дом.рф. Цель калькулятора — сделать более прозрачным и удобным процесс расчета и мониторинга выбросов CO2 на этапе реализации проектов.
В основе разработки лежит анализ данных за 2025 год, когда ДОМ. РФ впервые провел оценку парниковых выбросов, связанных с его кредитным портфелем в сегменте юридических лиц. Эта работа была выполнена с учетом методических рекомендаций Центробанка России.