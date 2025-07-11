ДОМ. РФ создал цифровой калькулятор выбросов для строительных компаний

Доступ к новому инструменту появится у застройщиков в их личных кабинетах в информационной системе жилищного строительства на платформе наш.дом.рф. Цель калькулятора — сделать более прозрачным и удобным процесс расчета и мониторинга выбросов CO2 на этапе реализации проектов.

В основе разработки лежит анализ данных за 2025 год, когда ДОМ. РФ впервые провел оценку парниковых выбросов, связанных с его кредитным портфелем в сегменте юридических лиц. Эта работа была выполнена с учетом методических рекомендаций Центробанка России.