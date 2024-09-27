ДОМ. РФ внедрил ИИ-ассистентов для повышения производительности труда

Управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ. РФ Николай Козак отметил, что использование генеративного искусственного интеллекта ускоряет работу с информацией. «Сегодня каждый десятый сотрудник, работающий с программным кодом, использует генеративный ИИ», — подчеркнул он.

Среди новых решений — ИИ-редактор «Диана», который упрощает работу с изображениями и файлами, а также сервис анализа юридической документации «Спасибо, теперь понятно!», который помогает избежать ошибок в формулировках. Кроме того, HR-помощник способствует более эффективному поиску подходящих кандидатов.