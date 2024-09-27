ДОМ. РФ внедрил ИИ-ассистентов для повышения производительности труда

Опубликовано 27 сентября 2024, 18:271 мин.
ДОМ. РФ внедрил ИИ-ассистентов для повышения производительности трудаНа 35%
Госкомпания ДОМ. РФ разработала систему ИИ-ассистентов, направленную на повышение производительности труда сотрудников в среднем на 35%. Как сообщается в пресс-службе компании, эти ИИ-помощники созданы на основе внутренних разработок и отечественных GPT-нейросетей.
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Управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ. РФ Николай Козак отметил, что использование генеративного искусственного интеллекта ускоряет работу с информацией. «Сегодня каждый десятый сотрудник, работающий с программным кодом, использует генеративный ИИ», — подчеркнул он.
Среди новых решений — ИИ-редактор «Диана», который упрощает работу с изображениями и файлами, а также сервис анализа юридической документации «Спасибо, теперь понятно!», который помогает избежать ошибок в формулировках. Кроме того, HR-помощник способствует более эффективному поиску подходящих кандидатов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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