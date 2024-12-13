ДОМ. РФ вступил в альянс по искусственному интеллекту

ДОМ. РФ уже активно применяет ИИ в своей работе. Один из ключевых проектов компании — система прогнозирования рисков срыва сроков строительства. Она использует технологии компьютерного зрения для мониторинга объектов и своевременного предупреждения контролирующих органов о возможных задержках. Также в компании используются ИИ-помощники для автоматизации рутинных задач и банковских операций, а интеллектуальная платформа облегчает обработку документов.

Важным направлением деятельности ДОМ. РФ в альянсе станет обучение специалистов. В 2025 году совместно с университетом МИФИ компания планирует запустить курс по искусственному интеллекту в строительстве на базе Цифровой академии ДОМ.РФ. Курс будет посвящен применению ИИ в бизнес-процессах и технологиях строительства.