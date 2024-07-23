Дом.ру запустил маркетплейс с роутерами и устройствами «умного дома»

Платформа функционирует как классический маркетплейс с каталогом товаров, личным кабинетом и разделом с отзывами. Функция сортировки позволяет фильтровать устройства по цене, бренду, скорости интернета и другим параметрам. Также на сайте можно найти подробные технические характеристики, инструкции и экспертные обзоры.

Особенность магазина — широкий выбор Wi-Fi роутеров. Пользователи могут ознакомиться с фотографиями роутеров в интерьере, чтобы выбрать подходящую модель. В разделе вопросов можно получить консультацию специалистов техподдержки.

Дмитрий Гуляев, директор по продуктам «Интернет» в Дом.ру, отметил, что запуск интернет-магазина отвечает на растущий спрос на качественные технологичные устройства. В будущем маркетплейс будет включать товары сторонних компаний, удовлетворяя любые потребности пользователей.