Дрейфующую станцию в Арктике переместили на новую льдину

Операция проводилась с поддержкой научно-экспедиционного судна «Академик Трешников» и вертолётов Ми-8. На новую льдину площадью 36 кв. км и толщиной до двух метров было доставлено около 50 тонн грузов. Среди них — продовольствие, топливо, научное оборудование и личные посылки для участников экспедиции.

По словам директора Арктического и антарктического НИИ Александра Макарова, применение новых технологий и накопленный опыт позволили впервые в истории переместить дрейфующую станцию на столь значительное расстояние. Это расширяет возможности для корректировки траектории дрейфа.

На новой льдине уже развёрнуто научное оборудование и поднят государственный флаг. Эта площадка будет служить учёным основной базой для исследований до весны 2026 года. Следующим шагом станет создание сезонной ледовой базы для надёжного логистического обеспечения.