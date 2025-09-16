В России
Опубликовано 16 сентября 2025, 15:15
1 мин.

Дрейфующую станцию в Арктике переместили на новую льдину

Новая площадка расположена в 430 км от прежнего места
Российские полярники успешно завершили операцию по перебазированию дрейфующей станции «Северный полюс» на новую льдину. Расстояние до прежней локации составило 430 километров. Эта беспрецедентная по сложности миссия стала возможной благодаря слаженной работе учёных, пилотов и моряков.
Дрейфующую станцию в Арктике переместили на новую льдину

© Ferra.ru

Операция проводилась с поддержкой научно-экспедиционного судна «Академик Трешников» и вертолётов Ми-8. На новую льдину площадью 36 кв. км и толщиной до двух метров было доставлено около 50 тонн грузов. Среди них — продовольствие, топливо, научное оборудование и личные посылки для участников экспедиции.

По словам директора Арктического и антарктического НИИ Александра Макарова, применение новых технологий и накопленный опыт позволили впервые в истории переместить дрейфующую станцию на столь значительное расстояние. Это расширяет возможности для корректировки траектории дрейфа.

На новой льдине уже развёрнуто научное оборудование и поднят государственный флаг. Эта площадка будет служить учёным основной базой для исследований до весны 2026 года. Следующим шагом станет создание сезонной ледовой базы для надёжного логистического обеспечения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Арктика
,
#наука