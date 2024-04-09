Древнейший деревянный храм России целиком перенесут на новое место

Помимо переноса, предстоит создать специальный защитный павильон, который будет обеспечивать оптимальные условия для сохранения церкви от вредного воздействия окружающей среды. Это станет частью широкой программы по сохранению и охране ценных исторических объектов.

История церкви Ризоположения насыщена событиями: построена она была в 1485 году по указанию архиепископа Ростовского и Ярославского Иоасафа, и с тех пор она является одним из древнейших храмов страны, собранным без использования гвоздей. Однако переезд в 1950-е годы на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника не прошел бесследно для церкви: ошибки при сборке и воздействие атмосферных условий привели к разрушению древесины.

После переезда в музейный комплекс «Цыпино», над храмом будет построен специальный павильон, который будет регулировать температуру и влажность, обеспечивать безопасность от пожаров и других угроз. Такой подход позволит сохранить памятник будущих поколений.