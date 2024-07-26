Дрон и нейросеть спасли пропавшего человека в Подмосковье

По заявке отряда Госкорпорация по организации воздушного движения временно ограничила воздушное пространство, что позволило запустить дрон. Благодаря нейросети, разработанной Фондом НТИ, оператор дрона нашел пенсионерку за 45 минут. Нейросеть анализировала снимки, сделанные дроном, и быстро определила местонахождение женщины в лесополосе, добавили в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали её и доставили в больницу. В настоящее время её жизнь вне опасности. Нейросеть обработала снимки за 0,6 секунды, продемонстрировав высокую точность, отметили в пресс-службе.