Дрон с ИИ на российском чипе успешно испытан на Сахалине

Как сообщили в конструкторском бюро «Стратим», «Иволга» была впервые поднята в воздух и испытана на российском чипе «Скиф», произведенном компанией «Элвис». Этот чип позволяет дрону запускать нейронную сеть на борту и выполнять все вычисления во время полета с минимальной задержкой, без необходимости использования наземной станции.

Дрон способен переводиться в режим автопилота, следуя за человеком, благодаря работе нейросети, которая определяет и поддерживает дистанцию до объекта. Демонстрационный полет прошел на аэродроме «Пушистый», завершив специализированную лабораторию по искусственному интеллекту, сообщили разработчики.