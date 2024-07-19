Дрон с ИИ на российском чипе успешно испытан на Сахалине

Опубликовано 19 июля 2024, 14:48
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Дрон с ИИ на российском чипе успешно испытан на СахалинеВо время интенсива "Архипелаг - 2024"
Беспилотный летательный аппарат «Иволга» с искусственным интеллектом (ИИ), работающий на отечественном чипе-микропроцессоре, успешно прошел испытания на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг — 2024» на Сахалине.
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Как сообщили в конструкторском бюро «Стратим», «Иволга» была впервые поднята в воздух и испытана на российском чипе «Скиф», произведенном компанией «Элвис». Этот чип позволяет дрону запускать нейронную сеть на борту и выполнять все вычисления во время полета с минимальной задержкой, без необходимости использования наземной станции.
Дрон способен переводиться в режим автопилота, следуя за человеком, благодаря работе нейросети, которая определяет и поддерживает дистанцию до объекта. Демонстрационный полет прошел на аэродроме «Пушистый», завершив специализированную лабораторию по искусственному интеллекту, сообщили разработчики.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева