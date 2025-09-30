Дроны обработали 170 тыс. га сельхозугодий в Самарской области

Опубликовано 30 сентября 2025, 15:011 мин.
Дроны обработали 170 тыс. га сельхозугодий в Самарской областиИх использование выросло в 8,5 раза за год
С начала 2025 года в Самарской области с помощью агродронов обработано 170 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Этот показатель в 8,5 раза превышает результат за 2024 год, когда всего было обработано 20 тыс. гектаров.
© Ferra.ru
Агродроны используются для мониторинга состояния посевов, анализа полей и внесения средств защиты растений. На текущий момент аппараты управляются более чем 50 пилотами, ежедневно обрабатывается около 3 тыс. гектаров. По прогнозам специалистов, к концу года площадь обработанных дронами участков достигнет 200 тыс. гектаров.
Руководитель компании-разработчика беспилотных систем «Транспорт будущего» Юрий Козаренко отметил, что рост использования дронов связан с повышением интереса агрохозяйств к экономии средств на удобрениях и защите растений. Беспилотники позволяют снижать капитальные и операционные расходы, обеспечивая более точное и эффективное выполнение агротехнических работ.