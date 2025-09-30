Дроны обработали 170 тыс. га сельхозугодий в Самарской области

Агродроны используются для мониторинга состояния посевов, анализа полей и внесения средств защиты растений. На текущий момент аппараты управляются более чем 50 пилотами, ежедневно обрабатывается около 3 тыс. гектаров. По прогнозам специалистов, к концу года площадь обработанных дронами участков достигнет 200 тыс. гектаров.

Руководитель компании-разработчика беспилотных систем «Транспорт будущего» Юрий Козаренко отметил, что рост использования дронов связан с повышением интереса агрохозяйств к экономии средств на удобрениях и защите растений. Беспилотники позволяют снижать капитальные и операционные расходы, обеспечивая более точное и эффективное выполнение агротехнических работ.