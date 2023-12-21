Дроны помогут в борьбе с браконьерами в Томской области

Сотрудники провели рейды в нескольких районах области, где дроны сканировали территорию, передавая информацию на пульты инспекторов. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения: охотничьи инспекторы немедленно выезжают на место, используя полученные данные.

С начала года выявлено более 170 нарушений в охотничьей сфере, включая 11, которые могут повлечь уголовную ответственность. Совокупный ущерб охотничьим ресурсам составил 5 миллионов рублей, и в результате судебных решений девять человек лишились права на охоту. Эти рейды и дроны играют важную роль в предотвращении нарушений и сохранении природного богатства области.