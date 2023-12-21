Дроны помогут в борьбе с браконьерами в Томской области

Дроны помогут в борьбе с браконьерами в Томской областиОни будут сканировать лес
В Томской области начались новые рейды по выявлению браконьеров, где основная роль принадлежит квадрокоптерам. Охотничьи инспекторы используют современные технологии для отслеживания нарушителей, позволяя дронам сканировать лес на большие расстояния за считанные минуты, пишет ТАСС ссылаясь на областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства.
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Сотрудники провели рейды в нескольких районах области, где дроны сканировали территорию, передавая информацию на пульты инспекторов. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения: охотничьи инспекторы немедленно выезжают на место, используя полученные данные.
С начала года выявлено более 170 нарушений в охотничьей сфере, включая 11, которые могут повлечь уголовную ответственность. Совокупный ущерб охотничьим ресурсам составил 5 миллионов рублей, и в результате судебных решений девять человек лишились права на охоту. Эти рейды и дроны играют важную роль в предотвращении нарушений и сохранении природного богатства области.