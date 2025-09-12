Дроны проверят инфраструктуру на финале чемпионата технологий

По словам главного эксперта компетенции Анны Булаковой, беспилотные технологии значительно ускоряют процесс обследования объектов, делая его безопаснее и экономичнее традиционных методов. Успех в соревнованиях потребует от участков сочетания навыков технического специалиста и IT-инженера.

Участникам предстоит не только управлять беспилотными системами, но и анализировать полученные данные, выявлять дефекты и оценивать их критичность. Победителей ждут перспективы трудоустройства в государственных корпорациях, таких как ОАО «РЖД» и группа «Россети», а также возможности стать разработчиками алгоритмов для автономных полетов.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».