Два новых российских аппарата УЗИ внесены в реестр Минпромторга

Разработчиком выступила компания «ЕЛС-МЕД», резидент особой экономической зоны «Дубна». По словам гендиректора компании Евгения Хрипко, новые системы могут применяться в медицинских учреждениях любого уровня для скрининга и экспертных исследований.

Как отметила вице-премьер правительства Московской области Екатерина Зиновьева, производство осуществляется в рамках медико-технического кластера ОЭЗ, где работают более 40 резидентов. Их общие инвестиции в проекты составили около 32 млрд рублей. Выручка «ЕЛС-МЕД» за девять месяцев текущего года превысила 480 млн рублей.