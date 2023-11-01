Два пилотируемых пуска с Байконура запланированы в 2024 году

Источник сообщил, что в предстоящем году намечено два мероприятия: первый пилотируемый пуск с космодрома Байконур запланирован на 13 марта, а второй - на 11 сентября.

Весной 2024 года на орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

По информации на официальном сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, основной экипаж осенней миссии включает в себя космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, отмечает ТАСС.