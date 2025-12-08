ДВФУ и камчатский вуз запустят двухдипломную программу по медицине

Опубликовано 08 декабря 2025, 20:571 мин.
ДВФУ и камчатский вуз запустят двухдипломную программу по медицинеПо направлению «лечебное дело»
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга (КамГУ) договорились о создании совместной двухдипломной образовательной программы. Как сообщили представители вузов, обучение по специальности «лечебное дело» стартует в 2026 году.
Особенностью программы станет ее практическая ориентированность. Студенты из Камчатки смогут приезжать во Владивосток для работы в специализированных лабораториях. Они получат доступ к анатомическим коллекциям медицинского музея ДВФУ, включая пластинаты, а также смогут отрабатывать навыки в современном аккредитационно-симуляционном центре.
Как отметил директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук, программа позволит осваивать как фундаментальные дисциплины, так и клинические под руководством преподавателей-практиков. Подготовка документов для запуска программы ведется с лета 2025 года.