ДВФУ и камчатский вуз запустят двухдипломную программу по медицине

Особенностью программы станет ее практическая ориентированность. Студенты из Камчатки смогут приезжать во Владивосток для работы в специализированных лабораториях. Они получат доступ к анатомическим коллекциям медицинского музея ДВФУ, включая пластинаты, а также смогут отрабатывать навыки в современном аккредитационно-симуляционном центре.

Как отметил директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук, программа позволит осваивать как фундаментальные дисциплины, так и клинические под руководством преподавателей-практиков. Подготовка документов для запуска программы ведется с лета 2025 года.