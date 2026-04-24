Двигатель ПД-8 для SJ-100 получит сертификат типа в течение месяца

Опубликовано 24 апреля 2026, 16:501 мин.
Двигатель ПД-8 для SJ-100 получит сертификат типа в течение месяцаЗамглавы Минпромторга назвал примерные сроки
Замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков заявил, что сертификат типа на двигатель ПД-8 может быть получен в ближайший месяц. Этот двигатель предназначен для импортозамещённой версии самолёта SJ-100.
Выступая на форуме «Инновации. Технологии. Производство», чиновник выразил уверенность, что сертификация завершится в течение месяца. Получение сертификата типа — ключевой этап перед началом серийного выпуска и эксплуатации двигателя.
ПД-8 создаётся взамен импортных двигателей для регионального лайнера SJ-100. Успешная сертификация приблизит передачу первых таких самолётов авиакомпаниям и укрепит технологическую независимость России в авиастроении.
«<…> Двигатель ПД-8 — буквально, я думаю, не более месяца пройдет до получения сертификата типа на этот двигатель», — заявил Абраменков.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков