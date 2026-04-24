Двигатель ПД-8 для SJ-100 получит сертификат типа в течение месяца

Выступая на форуме «Инновации. Технологии. Производство», чиновник выразил уверенность, что сертификация завершится в течение месяца. Получение сертификата типа — ключевой этап перед началом серийного выпуска и эксплуатации двигателя.

ПД-8 создаётся взамен импортных двигателей для регионального лайнера SJ-100. Успешная сертификация приблизит передачу первых таких самолётов авиакомпаниям и укрепит технологическую независимость России в авиастроении.

«<…> Двигатель ПД-8 — буквально, я думаю, не более месяца пройдет до получения сертификата типа на этот двигатель», — заявил Абраменков.