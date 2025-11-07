Двигатели российского импортозамещённого Суперджет проверили на защиту от воды

Для проведения тестов был установлен резервуар размером 70 на 12 метров. Самолёт выполнил несколько пробежек по взлётно-посадочной полосе с учётом наличия «бассейна». В ходе испытаний подтверждено, что вода не нарушает работу маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки Суперджета.

Самолёт оснащён двигателями ПД-8, разработанными Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Эти двигатели продемонстрировали свою надёжность в ходе испытаний.