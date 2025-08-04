Эдгард Запашный высказал опасения по поводу использования ИИ в цирке

Опубликовано 04 августа 2025, 13:251 мин.
Эдгард Запашный высказал опасения по поводу использования ИИ в циркеРоботы в шоу могут представлять угрозу безопасности
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил обеспокоенность по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) и роботов в цирковых представлениях. По его мнению, никто не может гарантировать полную безопасность таких номеров из-за возможных сбоев в программном обеспечении.
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Запашный относится с осторожностью к активному внедрению ИИ в различные сферы жизни. Он считает, что человечество должно сохранять контроль над технологиями, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.
В качестве примера артист привел номер «Клик» с участием промышленного робота, который перемещал артистку по арене. Запашного беспокоит, что в случае сбоя программы или попадания вируса в систему последствия могут быть непредсказуемыми. По его словам, как руководитель, отвечающий за безопасность людей, он не поддерживает использование роботов в шоу.
Народный артист допускает применение роботов в более простых задачах, например, в продаже мороженого или работе лифтов.