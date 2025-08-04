Эдгард Запашный высказал опасения по поводу использования ИИ в цирке

Запашный относится с осторожностью к активному внедрению ИИ в различные сферы жизни. Он считает, что человечество должно сохранять контроль над технологиями, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

В качестве примера артист привел номер «Клик» с участием промышленного робота, который перемещал артистку по арене. Запашного беспокоит, что в случае сбоя программы или попадания вируса в систему последствия могут быть непредсказуемыми. По его словам, как руководитель, отвечающий за безопасность людей, он не поддерживает использование роботов в шоу.

Народный артист допускает применение роботов в более простых задачах, например, в продаже мороженого или работе лифтов.