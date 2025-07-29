«Единая Россия» начала тестирование ИИ для мониторинга избирательных кампаний

Как пояснил сенатор Сергей Перминов, система анализирует соответствие действий кандидатов и штабов утверждённой партийной стратегии. Алгоритмы также помогают выявлять потенциальные репутационные и организационные риски. Окончательные результаты тестирования станут известны после единого дня голосования.

Перминов отметил, что для масштабной думской кампании 2026 года потребуется отлаженный механизм контроля всех процессов. При этом он подчеркнул, что, несмотря на растущее применение ИИ в партийной работе, не все технологии пока доказали свою эффективность.

По словам политика, искусственный интеллект действительно ускоряет обработку данных, но в вопросах, требующих эмоционального подхода и доверительного общения с избирателями, без человеческого участия не обойтись.