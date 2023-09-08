Единую цифровую карту жителя Саратовской области запустят до конца 2023 года

12:18, 08 сентября 2023
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Единую цифровую карту жителя Саратовской области запустят до конца 2023 годаЖителям будут доступны льготы, программа лояльности и многое другое
До конца 2023 года в Саратовской области запустят единую цифровую карту, пока в пилотном режиме, рассказал в беседе с ТАСС, министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.
Карта объединит в себе программу лояльности, льготы, меры поддержки разных категорий населения, и многое другое, рассказал Владимир Старков.
Сервисы карты будут доступны на территории Саратовской области в пилотном режиме до конца 2023 года. Партнером проекта может стать любой банк, поскольку карта жителя является единым многофункциональным инструментом на основе единой платежной системы "Мир".
Владимир Старков
Министр цифрового развития и связи Саратовской Области