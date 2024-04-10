Экипаж Российский орбитальной станции сможет пробыть на борту до восьми месяцев

Опубликовано 10 апреля 2024, 21:50
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Экипаж Российский орбитальной станции сможет пробыть на борту до восьми месяцевПосле доставки необходимого оборудования
На пресс-конференции в Москве директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что экипаж Российской орбитальной станции (РОС) сможет провести на ее борту до восьми месяцев. Однако такие длительные экспедиции пока не планируются на начальных этапах работы станции.
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По словам Орлова, длительные полеты станут возможны после того, как на орбиту будут доставлены все модули станции и необходимое оборудование для проведения экспериментов. Часть этих исследований будет направлена на разработку технологий для подготовки к межпланетным полетам и исследование воздействия искусственной гравитации на организм человека.
Научная программа РОС будет ориентирована на продолжение медико-биологических исследований, а также на проведение новых экспериментов, в том числе с использованием центрифуги короткого радиуса. Это позволит ученым изучить влияние гравитации на организм и проанализировать условия среды, близкие к космическим.