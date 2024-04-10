Экипаж Российский орбитальной станции сможет пробыть на борту до восьми месяцев

По словам Орлова, длительные полеты станут возможны после того, как на орбиту будут доставлены все модули станции и необходимое оборудование для проведения экспериментов. Часть этих исследований будет направлена на разработку технологий для подготовки к межпланетным полетам и исследование воздействия искусственной гравитации на организм человека.

Научная программа РОС будет ориентирована на продолжение медико-биологических исследований, а также на проведение новых экспериментов, в том числе с использованием центрифуги короткого радиуса. Это позволит ученым изучить влияние гравитации на организм и проанализировать условия среды, близкие к космическим.