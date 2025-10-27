Экологичный способ добычи лития из старых батареек нашли российские ученые

Опубликовано 27 октября 2025, 19:251 мин.
Экологичный способ добычи лития из старых батареек нашли российские ученыеНовая мембрана извлекает до 98% лития без вреда природе
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Китая и Сингапура создали мембрану, которая позволяет добывать литий из переработанных аккумуляторов. Эффективность извлечения достигает 98%, а сам процесс не вредит окружающей среде.
Основу мембраны составляют максены — двумерные материалы из атомов титана, углерода и гидроксипропил-целлюлозы. Эта комбинация обладает уникальной избирательностью. При нагреве или под действием электричества материал пропускает только ионы лития, задерживая другие элементы, например, магний.
Контролируя температуру, можно гибко управлять свойствами мембраны и работой ее наноканалов. Процесс требует мало энергии, что делает его энергоэффективным. Технология извлекает до 90% лития из соленых растворов и 98% — из рассола переработанных батарей.
Это открытие позволит добывать литий не из природных источников, что часто связано с экологическим ущербом, а из отходов.