Экологичный способ добычи лития из старых батареек нашли российские ученые

Основу мембраны составляют максены — двумерные материалы из атомов титана, углерода и гидроксипропил-целлюлозы. Эта комбинация обладает уникальной избирательностью. При нагреве или под действием электричества материал пропускает только ионы лития, задерживая другие элементы, например, магний.

Контролируя температуру, можно гибко управлять свойствами мембраны и работой ее наноканалов. Процесс требует мало энергии, что делает его энергоэффективным. Технология извлекает до 90% лития из соленых растворов и 98% — из рассола переработанных батарей.

Это открытие позволит добывать литий не из природных источников, что часто связано с экологическим ущербом, а из отходов.