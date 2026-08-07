Экспедиция «Северный полюс-42» раскрыла ритмы жизни арктического планктона

В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) отметили, что спектральный анализ показал сохранение 24-часового ритма активности, хотя его амплитуда уменьшается примерно втрое. Также выявлен приливный цикл продолжительностью 10,5−13 часов.

За время экспедиции обработали более 58 тыс. подводных голограмм и отобрали почти 2,8 тыс. изображений морских частиц для обучения нейросетей. Кроме того, исследователи обнаружили фитопланктон на глубине менее одного метра подо льдом при полном отсутствии солнечного света.