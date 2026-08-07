Экспедиция «Северный полюс-42» раскрыла ритмы жизни арктического планктона

Опубликовано 07 августа 2026, 12:441 мин.
Экспедиция «Северный полюс-42» раскрыла ритмы жизни арктического планктонаПланктон ориентируется на приливы в полярную ночь
Ученые дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42» выяснили, что в условиях полярной ночи арктический планктон сохраняет биологические ритмы благодаря приливам и отливам. Исследования проводились с октября 2024 по март 2025 года на судне «Северный полюс» с использованием подводного зонда DHC-FOCL, оснащенного цифровой голографической камерой. Прибор опускали на глубину до 50 метров.
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В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) отметили, что спектральный анализ показал сохранение 24-часового ритма активности, хотя его амплитуда уменьшается примерно втрое. Также выявлен приливный цикл продолжительностью 10,5−13 часов.
За время экспедиции обработали более 58 тыс. подводных голограмм и отобрали почти 2,8 тыс. изображений морских частиц для обучения нейросетей. Кроме того, исследователи обнаружили фитопланктон на глубине менее одного метра подо льдом при полном отсутствии солнечного света.