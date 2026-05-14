Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется 1 июня

Опубликовано 14 мая 2026, 20:511 мин.
Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется 1 июняТест пройдет в Шереметьево и Пулково до апреля 2027 года
С 1 июня 2026 года в аэропортах Шереметьево и Пулково начнется эксперимент по посадке на рейсы с использованием биометрии. Тестирование технологии продлится до 1 апреля 2027 года, пишет ТАСС.
Пассажиры смогут пройти регистрацию, попасть в перевозочный сектор аэропорта и сесть в самолет без предъявления посадочного талона. Для участия потребуется заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе и согласиться на обработку персональных данных. При этом паспорт все равно останется обязательным во время досмотра.
Система будет сверять биометрические данные с информацией из ЕБС и посадочным талоном. Подтверждение личности считается успешным при коэффициенте совпадения не ниже 0,9999. После завершения эксперимента Минтранс, Минцифры и ФСБ подготовят отчет с итогами проверки технологии.