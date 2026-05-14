Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется 1 июня

Пассажиры смогут пройти регистрацию, попасть в перевозочный сектор аэропорта и сесть в самолет без предъявления посадочного талона. Для участия потребуется заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе и согласиться на обработку персональных данных. При этом паспорт все равно останется обязательным во время досмотра.

Система будет сверять биометрические данные с информацией из ЕБС и посадочным талоном. Подтверждение личности считается успешным при коэффициенте совпадения не ниже 0,9999. После завершения эксперимента Минтранс, Минцифры и ФСБ подготовят отчет с итогами проверки технологии.