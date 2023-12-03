Эксперимент SIRIUS-23: доработка тренажера для безопасного полета на Луну

Пономарев отметил, что опыт предыдущего этапа показал необходимость улучшить безопасность тренировок. Однако, он также подчеркнул, что такие неприятности являются исключением, а не правилом.

Эксперимент SIRIUS-21, имевший длительность восемь месяцев, испытал подобный случай. Теперь SIRIUS-23, начавшийся в ноябре 2023 года, внес изменения в состав участников и подход к безопасности, включив в себя пятерых россиян и одного представителя Белоруссии.

Эта программа проводит последовательные имитации полетов на Луну, и новый этап затрагивает более длительный период, ориентируясь на участие шести человек, среди которых российские и белорусские ученые.