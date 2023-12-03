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15:40, 03 декабря 2023
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Эксперимент SIRIUS-23: доработка тренажера для безопасного полета на Луну

Чтобы исключить получение травм

Сергей Пономарев из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщил о важных изменениях в подготовке к эксперименту SIRIUS-23, имитирующему годовой полет на Луну. После травмы, полученной участницей предыдущего этапа, тренажер был тщательно доработан, чтобы исключить подобные инциденты, пишет РИА Новости.

Эксперимент SIRIUS-23: доработка тренажера для безопасного полета на Луну

© Ferra.ru

Пономарев отметил, что опыт предыдущего этапа показал необходимость улучшить безопасность тренировок. Однако, он также подчеркнул, что такие неприятности являются исключением, а не правилом.

Эксперимент SIRIUS-21, имевший длительность восемь месяцев, испытал подобный случай. Теперь SIRIUS-23, начавшийся в ноябре 2023 года, внес изменения в состав участников и подход к безопасности, включив в себя пятерых россиян и одного представителя Белоруссии.

Эта программа проводит последовательные имитации полетов на Луну, и новый этап затрагивает более длительный период, ориентируясь на участие шести человек, среди которых российские и белорусские ученые.

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