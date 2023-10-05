Экспериментальную программу по кибербезопасности запустят в «Сириусе»в 2023 году
Председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" с участием президента РФ Владимира Путина рассказала, что в образовательном центре "Сириус" запустят Экспериментальную программу по кибербезопасности в 2023 году, пишет ТАСС.
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Она будет проходить на базе общего и высшего образования.
Мы готовы ... открыть для самых сильных школьников России экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности, когда интегрируются программы общего и высшего образования, и мы можем увидеть подготовку таких инженеров-лидеров. Уже с этого года мы ее начнем и позволим себе докладывать об итогах этого эксперимента.
Елена Шмелева добавила, что был разработан курс по обществознанию совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и Генеральной прокуратурой РФ, который оказался востребованным среди педагогов включая из новых регионов.
Он оказался очень востребованным педагогами. Мы связывали нашу практику работы с компаниями по всей России, во всех регионах, с теми задачами, которые стоят перед этими педагогами, и он оказался очень востребованным.