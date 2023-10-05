Экспериментальную программу по кибербезопасности запустят в «Сириусе»

Мы готовы ... открыть для самых сильных школьников России экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности, когда интегрируются программы общего и высшего образования, и мы можем увидеть подготовку таких инженеров-лидеров. Уже с этого года мы ее начнем и позволим себе докладывать об итогах этого эксперимента.