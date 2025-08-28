Эксперт: ИИ снизит роль человеческого фактора в авиации

Опубликовано 28 августа 2025, 18:321 мин.
Эксперт: ИИ снизит роль человеческого фактора в авиацииПостепенный переход к автономным полётам
По мнению вице-президента Российской академии наук Сергея Чернышева, технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем будут страховать пилотов от ошибок, связанных с человеческим фактором. Об этом он рассказал в ходе форума «Технопром-2025» в Новосибирске.
Чернышев отметил, что от 70 до 80% авиационных катастроф происходят из-за ошибок экипажа. Внедрение искусственного интеллекта позволит сократить этот показатель, при этом пилоты останутся в контуре управления. В настоящее время НИЦ имени Жуковского разрабатывает интеллектуального помощника пилота и систему технического зрения.
Эксперт допускает, что в перспективе возможен переход к полностью автономным полётам. Однако этот процесс будет постепенным и начнётся с индивидуального транспорта, например, авиатакси. Для пассажирских авиалайнеров такие решения потребуют длительной отработки и тестирования.