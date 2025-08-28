Эксперт: ИИ снизит роль человеческого фактора в авиации

Чернышев отметил, что от 70 до 80% авиационных катастроф происходят из-за ошибок экипажа. Внедрение искусственного интеллекта позволит сократить этот показатель, при этом пилоты останутся в контуре управления. В настоящее время НИЦ имени Жуковского разрабатывает интеллектуального помощника пилота и систему технического зрения.

Эксперт допускает, что в перспективе возможен переход к полностью автономным полётам. Однако этот процесс будет постепенным и начнётся с индивидуального транспорта, например, авиатакси. Для пассажирских авиалайнеров такие решения потребуют длительной отработки и тестирования.