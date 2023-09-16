Эксперт: история режима инкогнито доступна вашим провайдерам

По словам Шамиля Магомедова при использования режима инкогнито история посещенных страниц, поисковые запросы и другая информация введенная в ручную не сохраняется, но в режиме можно узнать о местоположении пользователя через IP-адрес, а провайдер локальной точки сети сможет узнать историю посещенных страниц в браузере.

Также эксперт добавил, что кибермошенники смогут получить доступ к данным, которые были введены в режиме инкогнито.