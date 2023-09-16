Эксперт: история режима инкогнито доступна вашим провайдерам

Эксперт: история режима инкогнито доступна вашим провайдерамА киберпреступники смогут получить доступ к вашим данным
Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что история режима инкогнито доступна провайдерам.
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В каждом популярном интернет-браузере есть так называемый режим инкогнито. Многие пользователи считают, что его включение делает их пребывание в Сети абсолютно анонимным, буквально не оставляет следов ни на компьютере, ни для провайдеров, ни для маркетологов, собирающих данные с посещённых сайтов, ни для правоохранительных органов. На самом деле, это не так.
По словам Шамиля Магомедова при использования режима инкогнито история посещенных страниц, поисковые запросы и другая информация введенная в ручную не сохраняется, но в режиме можно узнать о местоположении пользователя через IP-адрес, а провайдер локальной точки сети сможет узнать историю посещенных страниц в браузере.
Также эксперт добавил, что кибермошенники смогут получить доступ к данным, которые были введены в режиме инкогнито.