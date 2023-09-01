Эксперт из России объяснил опасность стирки подушек

23:41, 01 сентября 2023
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Эксперт из России объяснил опасность стирки подушекНазван неподходящий материал
Как оказалось, есть вещь которую нежелательно «кидать» в стиральную машину – перьевая подушка. Об этом рассказал Олег Драницкий, директор испытательного центра ТЕСТБЭТ, в беседе с порталом «Городовой».
Речь о перьевых подушках, стирание их в машинке может привести к тому, что забьются все фильтры и скорее всего придется вызывать мастера, потому что в процессе перья могут сваляться в комок, а подушка порваться, что и вызовет засор.
Чтобы избежать таких последствий, эксперт советует перед стиркой класть подушку в специальные чехлы, а лучше сдавать в химчистку.