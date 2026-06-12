В России
Опубликовано 12 июня 2026, 17:20
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Эксперт: космонавтам на Луне придётся привыкать к световому дню в 14,7 суток

На спутнике Земли день и длятся по две земные недели
Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев напомнил, что лунный световой день длится 14,7 земных суток, а затем наступает такая же по длительности ночь. Будущим обитателям лунных баз придётся адаптироваться к непривычному режиму освещения. По его мнению, командировки на Луну могут стать реальностью уже в ближайшие годы.
Эксперт: космонавтам на Луне придётся привыкать к световому дню в 14,7 суток

© Ferra.ru

По словам учёного, для человека, выросшего на Земле, смена дня и ночи — привычный 24-часовой цикл. На Луне же сутки растянуты почти на 30 земных дней: 14,7 дня света, затем столько же тьмы. Это создаёт психологические и физиологические вызовы для экипажа. Потребуется особая подготовка и искусственное освещение в жилых модулях.

Ранее в НИЦ «Курчатовский институт» сообщили о планах создать ядерный двигатель для дальних миссий, а также отправить атомную электростанцию на Луну к началу 2030-х годов. Эти технологии позволят обеспечить будущие базы энергией независимо от солнечного света. Но пока учёные продолжают изучать, как организм человека будет справляться с долгими периодами тьмы и света на естественном спутнике Земли.

«На Луне световой день продолжается 14,7 земных суток. Космонавтам придётся привыкать к такому режиму освещения», — отметил Язев.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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