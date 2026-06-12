Эксперт: космонавтам на Луне придётся привыкать к световому дню в 14,7 суток

По словам учёного, для человека, выросшего на Земле, смена дня и ночи — привычный 24-часовой цикл. На Луне же сутки растянуты почти на 30 земных дней: 14,7 дня света, затем столько же тьмы. Это создаёт психологические и физиологические вызовы для экипажа. Потребуется особая подготовка и искусственное освещение в жилых модулях.

Ранее в НИЦ «Курчатовский институт» сообщили о планах создать ядерный двигатель для дальних миссий, а также отправить атомную электростанцию на Луну к началу 2030-х годов. Эти технологии позволят обеспечить будущие базы энергией независимо от солнечного света. Но пока учёные продолжают изучать, как организм человека будет справляться с долгими периодами тьмы и света на естественном спутнике Земли.

«На Луне световой день продолжается 14,7 земных суток. Космонавтам придётся привыкать к такому режиму освещения», — отметил Язев.