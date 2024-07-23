Эксперт МТС: общество и государство не готовы к человекоподобным роботам

Черешнев прокомментировал планы Илона Маска, который анонсировал производство человекоподобных роботов компанией Tesla начиная с 2025 года. По мнению Черешнева, для успешного внедрения роботов в общество требуется четкое регулирование их деятельности, включая вопросы безопасности, хранения данных и этические нормы.

Он добавил, что роботы могут стать идеальными работниками благодаря своей независимости от отпуска и медицинских страховок, однако их внедрение зависит от экономических и юридических условий. Аналитик Алексей Бойко также подчеркнул, что роботы могут снизить затраты на труд, но возможное введение налога на роботов может повлиять на спрос.