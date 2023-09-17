Эксперт назвала популярные в Москве онлайн-профессии

Эксперт назвала популярные в Москве онлайн-профессииМосковский продюсер получает миллионы рублей
Ментор и создатель программы наставничества NY Анастасия Лукиных в беседе с «Мослентой» назвала популярные в Москве онлайн-профессии.
Как рассказала Анастасия Лукиных, Московский продюсер получает миллионы рублей.
Продюсеры работают с онлайн-школами, экспертами, помогают создать актуальный и востребованный продукт, который принесет продажи. Для успеха потребуется опыт и знания в области рекламы, менеджмента, творческий подход, а также компетенции в той сфере, где собираетесь работать.
По словам Анастасии, также востребованы наставники из определенных отраслей, которые могут разобраться и помогут новичкам со специальностью. Их доход от 500 тысяч рублей и до миллионов рублей.
Специалисты по искусственному интеллекту могут получать около 150 тысяч рублей в месяц. Их работа заключается в разработке искусственного интеллекта и обучения его.
Менеджеры проектов могут зарабатывать около 100-150 тысяч рублей в месяц, в их задачи входят контролирования работы команды, управление проектами и расставления приоритетов по задачам.