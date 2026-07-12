В России
Опубликовано 12 июля 2026, 19:05
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Эксперт НИУ ВШЭ предложила обновить систему контроля воздуха у предприятий

Нужны модели прогнозирования и новые технологии
Систему контроля качества воздуха рядом с промышленными предприятиями необходимо модернизировать, считает эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. По ее мнению, текущий подход требует более комплексного управления, пишет ТАСС.
Эксперт НИУ ВШЭ предложила обновить систему контроля воздуха у предприятий

© Ferra.ru

Для эффективного мониторинга нужны математические модели, которые смогут учитывать метеоданные, особенности рельефа, уровень фонового загрязнения и текущую нагрузку предприятий. Также эксперт предложила объединить данные с промышленных датчиков, постов наблюдения и метеостанций в единую платформу для прогнозирования рисков.

Тельнова отметила, что внедрение экологических технологий требует значительных затрат, поэтому важны меры поддержки бизнеса, включая субсидии, льготное кредитование и налоговые стимулы. Она также подчеркнула необходимость открытого доступа к информации о выбросах и состоянии воздуха для усиления общественного контроля.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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