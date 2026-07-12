Эксперт НИУ ВШЭ предложила обновить систему контроля воздуха у предприятий

Для эффективного мониторинга нужны математические модели, которые смогут учитывать метеоданные, особенности рельефа, уровень фонового загрязнения и текущую нагрузку предприятий. Также эксперт предложила объединить данные с промышленных датчиков, постов наблюдения и метеостанций в единую платформу для прогнозирования рисков.

Тельнова отметила, что внедрение экологических технологий требует значительных затрат, поэтому важны меры поддержки бизнеса, включая субсидии, льготное кредитование и налоговые стимулы. Она также подчеркнула необходимость открытого доступа к информации о выбросах и состоянии воздуха для усиления общественного контроля.