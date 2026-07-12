Эксперт НИУ ВШЭ предложила обновить систему контроля воздуха у предприятий

Опубликовано 12 июля 2026, 19:051 мин.
Эксперт НИУ ВШЭ предложила обновить систему контроля воздуха у предприятийНужны модели прогнозирования и новые технологии
Систему контроля качества воздуха рядом с промышленными предприятиями необходимо модернизировать, считает эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. По ее мнению, текущий подход требует более комплексного управления, пишет ТАСС.
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Для эффективного мониторинга нужны математические модели, которые смогут учитывать метеоданные, особенности рельефа, уровень фонового загрязнения и текущую нагрузку предприятий. Также эксперт предложила объединить данные с промышленных датчиков, постов наблюдения и метеостанций в единую платформу для прогнозирования рисков.
Тельнова отметила, что внедрение экологических технологий требует значительных затрат, поэтому важны меры поддержки бизнеса, включая субсидии, льготное кредитование и налоговые стимулы. Она также подчеркнула необходимость открытого доступа к информации о выбросах и состоянии воздуха для усиления общественного контроля.