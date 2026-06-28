Эксперт НИЯУ МИФИ рассказал о развитии и применении квантовых технологий

Сегодня наиболее заметный эффект дают квантовые датчики. Они уже применяются в науке и промышленности, а дальнейшие исследования повышают их точность и расширяют области использования. Такие устройства считаются одним из первых реально работающих направлений квантовых технологий.

Еще одно развивающееся направление — квантовая связь. Она позволяет передавать данные с защищенными ключами шифрования, которые невозможно незаметно перехватить. Подобные системы уже применяются, в том числе в России, отметил Поляков.

По оценке эксперта, после появления мощных квантовых компьютеров значительный прогресс ожидается в химии, фармацевтике и материаловедении. Также технологии могут повлиять на логистику, энергетику, финансы и отдельные задачи искусственного интеллекта.