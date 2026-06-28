В России
Опубликовано 28 июня 2026, 13:34
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Эксперт НИЯУ МИФИ рассказал о развитии и применении квантовых технологий

Уже работают датчики и связь
Доцент НИЯУ МИФИ, к. ф-м.н Евгений Поляков в беседе с «Известиями» сообщил, что квантовые технологии постепенно переходят от теории к практике и уже используются в отдельных сферах. При этом основной потенциал направления раскроется позже, когда появятся полноценные квантовые компьютеры.
Эксперт НИЯУ МИФИ рассказал о развитии и применении квантовых технологий

© Ferra.ru

Сегодня наиболее заметный эффект дают квантовые датчики. Они уже применяются в науке и промышленности, а дальнейшие исследования повышают их точность и расширяют области использования. Такие устройства считаются одним из первых реально работающих направлений квантовых технологий.

Еще одно развивающееся направление — квантовая связь. Она позволяет передавать данные с защищенными ключами шифрования, которые невозможно незаметно перехватить. Подобные системы уже применяются, в том числе в России, отметил Поляков.

По оценке эксперта, после появления мощных квантовых компьютеров значительный прогресс ожидается в химии, фармацевтике и материаловедении. Также технологии могут повлиять на логистику, энергетику, финансы и отдельные задачи искусственного интеллекта.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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