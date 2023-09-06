Эксперт объяснил причину дефицита IT-специалистов в России

Эксперт объяснил причину дефицита IT-специалистов в РоссииБольшая конкуренция в мире
Директор Института информационных технологий ГУУ, кандидат экономических наук Ольга Писарева рассказала в интервью с «Лентой.ру», что сейчас есть дефицит IT-специалистов в России.
По словам Ольги Писаревой, на данный момент не хватает около миллиона IT-специалистов, несмотря на то, что сфера очень популярна. Одна из причин, что сейчас происходит большая цифровизация в разных сферах, отчего постоянно появляется больше рабочих мест. Количество IT-специалистов растет, но конкуренция в мире за квалифицированного специалиста выше, поэтому многие уезжают в другие страны.
Другая причина в том, что мало молодых людей поступают на IT-специальности в в вузы.
Причин тому, конечно, много, но, по-моему, мнению, основная из них — потеря культуры массовой и качественной подготовки в области математики, а далее IT, прежде всего, в общеобразовательной школе, а далее, как следствие и в высшей школе. Сопутствующий этому фактор — весьма ощутимая и нарастающая нехватка в вузах профессорско-преподавательского состава соответствующего профиля. Опытные, квалифицированные кадры, гарантирующие прочную профессиональную подготовку, вне зависимости от уровня оплаты труда, постепенно уходят, и адекватной замены им нет. А молодые высококлассные специалисты пока не готовы на порядки терять в оплате труда, интенсивно работая в высшей школе.