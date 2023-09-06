Эксперт объяснил причину дефицита IT-специалистов в России

По словам Ольги Писаревой, на данный момент не хватает около миллиона IT-специалистов, несмотря на то, что сфера очень популярна. Одна из причин, что сейчас происходит большая цифровизация в разных сферах, отчего постоянно появляется больше рабочих мест. Количество IT-специалистов растет, но конкуренция в мире за квалифицированного специалиста выше, поэтому многие уезжают в другие страны.

Другая причина в том, что мало молодых людей поступают на IT-специальности в в вузы.