Эксперт оценил будущее импортозамещения в России

Хотя полное замещение может оказаться недостижимым во всех областях, необходимо поставить задачу снизить зависимость от иностранного ПО до уровня менее 50%, а в чувствительных отраслях - и того ниже, считает Сердитых.

Важнейшими составляющими этого перехода являются создание пользовательской базы, истории эксплуатации и квалифицированной рабочей силы, а также продвижение отечественной продукции и создание благоприятных условий труда для ИТ-специалистов.