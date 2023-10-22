Эксперт оценила последствия популярности искусственного интеллекта

В России начнут создавать массово сериалы и фильмы об ИИ только тогда, когда эта повестка станет актуальнее других злободневных повесток для значительной части общества ... Когда значительная часть населения из разных городов нашей страны будет знать, что такое ИИ, и использовать его в жизни и в работе.