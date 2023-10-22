Эксперт оценила последствия популярности искусственного интеллекта

Эксперт оценила последствия популярности искусственного интеллектаБудут снимать кино
Популяризация и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь россиян может стать катализатором для роста интереса к этой теме в кино и сериалах. Об этом рассказала Алина Садукевич, руководитель департамента развития продуктов больших данных в "Билайне", пишет РИА Новости.
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Алина Садукевич утверждает, что в России начнут активно создавать фильмы и сериалы, связанные с темами ИИ, когда эта технология станет ближе к повседневной жизни большинства общества.
В России начнут создавать массово сериалы и фильмы об ИИ только тогда, когда эта повестка станет актуальнее других злободневных повесток для значительной части общества ... Когда значительная часть населения из разных городов нашей страны будет знать, что такое ИИ, и использовать его в жизни и в работе.
Согласно Садукевич, растущий интерес к ИИ в кино и сериалах не является попыткой создать шум вокруг темы, а скорее отражением текущей реальности. Технологии, которые казались фантастическими несколько десятилетий назад, становятся частью нашей повседневной жизни. С развитием нейросетей и ИИ можно ожидать, что появится ещё больше фильмов и сериалов, где ИИ будет естественной составляющей повседневности.