Эксперт перечислил причины, по которым бизнес в России боится внедрять роботов

Вторая проблема — механический голос, который может оттолкнуть клиентов. По словам эксперта, сейчас доступны различные методы озвучивания — от предзаписи до синтезированной речи для создания более приятного и естественного звучания.

Также бизнес опасается потерять контроль над поведением роботов и считает, что внедрение роботов обходится дорого. Поэтому Александр Павлов считает, что разумным шагом перед внедрением роботов будет тщательно изучить рынок и сначала оценить тех или иных роботов в триальном режиме использования.