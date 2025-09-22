Эксперт перечислил пять природных помощников для иммунитета в сезон простуд

Спирулина: связующее звено иммунитета

Спирулина — это водоросль, богатая фикоцианином, который обладает противовоспалительными свойствами. Она улучшает взаимодействие между врожденным и адаптивным иммунитетом.

Стимулирует производство антител (IgA и IgG).

Защищает клетки от окислительного стресса.

Поддерживает общий тонус организма.

Для эффекта достаточно 3−5 граммов спирулины в день. Это помогает укрепить здоровье и повысить устойчивость к вирусам.

Шиповник: поддержка для иммунной армии

Шиповник богат витамином С и биофлавоноидами, которые усиливают его действие. Эти вещества укрепляют сосуды и поддерживают работу лимфоцитов.

Способствует делению иммунных клеток.

Защищает клетки от повреждений во время вирусных атак.

Подходит для ежедневного приема в виде отвара, сиропа или экстракта.

Рекомендуемая доза — 100−200 мг витамина С в день.

Важные замечания

По словам Дзигуненко, природные вещества — это не панацея, а помощники, которые работают только в сочетании с правильным образом жизни. Здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и контроль стресса усиливают их эффект.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.