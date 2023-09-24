Эксперт предупредил россиян о возможном росте числа «барических депрессий»Они несут похолодания
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС, предупредил россиян о росте «барических депрессий». Активность начинается в конце октября.
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«Барические депрессии» несут ненастную погоду и похолодания.
Также Роман Вильфанд рассказал, что световой день начал уменьшаться после осеннего равноденствия.
Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже.
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