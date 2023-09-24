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21:02, 24 сентября 2023
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Эксперт предупредил россиян о возможном росте числа «барических депрессий»

Они несут похолодания

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС, предупредил россиян о росте «барических депрессий». Активность начинается в конце октября.

Эксперт предупредил россиян о возможном росте числа «барических депрессий»

© Ferra

«Барические депрессии» несут ненастную погоду и похолодания.

Также Роман Вильфанд рассказал, что световой день начал уменьшаться после осеннего равноденствия.

Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже.

Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра

Ранее сотрудник Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что период теплой и сухой погоды — бабьего лета — в Москве завершится в начале-середине следующей недели. Синоптик добавила, что пока столичный регион не покидает умеренное тепло.

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