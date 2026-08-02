Эксперт рассказал о создании цифровых копий мозга с помощью ИИ

Опубликовано 02 августа 2026, 20:511 мин.
Эксперт рассказал о создании цифровых копий мозга с помощью ИИТехнологии помогут планировать операции заранее
Медицинский психолог Федерального центра нейрохирургии Минздрава России, старший преподаватель кафедры нейрохирургии НГМУ и кафедры систем сбора и обработки данных НГТУ Антон Пашков рассказал в беседе с ТАСС, что искусственный интеллект (ИИ) уже помогает нейрохирургам выявлять патологии на снимках. В будущем технологии позволят создавать точные цифровые копии мозга пациентов и заранее проигрывать операции на компьютере.
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По его словам, это снизит риски для пациентов, поскольку сложные сценарии невозможно проверить в реальности. В практику войдут дополненная реальность и роботизированные системы. Нейросети также возьмут на себя рутинные задачи, например, составление заключений.
Особый прорыв ожидается в реабилитации. ИИ уже расшифровывает сигналы мозга парализованных людей, помогая управлять экзоскелетами и возвращать речь. Пашков отметил, что нейросети способны учитывать тысячи параметров активности мозга, что дает им преимущество над врачом в анализе данных. Это направление будет только развиваться.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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