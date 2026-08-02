Эксперт рассказал о создании цифровых копий мозга с помощью ИИ

По его словам, это снизит риски для пациентов, поскольку сложные сценарии невозможно проверить в реальности. В практику войдут дополненная реальность и роботизированные системы. Нейросети также возьмут на себя рутинные задачи, например, составление заключений.

Особый прорыв ожидается в реабилитации. ИИ уже расшифровывает сигналы мозга парализованных людей, помогая управлять экзоскелетами и возвращать речь. Пашков отметил, что нейросети способны учитывать тысячи параметров активности мозга, что дает им преимущество над врачом в анализе данных. Это направление будет только развиваться.