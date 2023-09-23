Эксперт рассказал россиянам о новых способах мошенничества по телефону

Эксперт рассказал россиянам о новых способах мошенничества по телефонуОни просят установить стороннее программное обеспечение на телефон
Руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян в интервью с «Лентой.ру» рассказал о новых способах мошенничества по телефону.
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По словам эксперта, одним из новых способов является звонок, в котором предлагается продлить договор об услугах от мобильного оператора, чтобы связь работала. Далее для продления договора, мошенник просит продиктовать код из SMS.
В этом и кроется опасность: это может быть код, с помощью которого спишутся деньги со счета, либо мошенники получат доступ к какому-либо сервису от имени человека, который этот код продиктовал. Здесь будет нелишним еще раз напомнить, что диктовать коды доступа нельзя никому вне зависимости от аргументов, которые приводит телефонный собеседник.
Еще один способ заключается в том, что злоумышленники представляются работниками службы безопасности какой-либо организации и просят установить на телефон программное обеспечение для того, чтобы удалить фишинговые программы.
Запустив такое приложение, человек не только не избавится от вирусов, но и даст мошенникам доступ к своему телефону.
Также эксперт отметил, что благодаря искусственному интеллекту у мошенников появилось больше возможностей изобретать новые виды мошенничества.
С помощью искусственного интеллекта можно генерировать фразы, озвученные голосом родственника потенциальной жертвы. Такой звонок будет звучать гораздо убедительнее, чем информация от третьего лица. В этом случае можно посоветовать по-прежнему внимательно проверять все факты перед тем, как предпринимать какие-то реальные действия. И ни в коем случае не нужно никому отправлять деньги по телефонному запросу.