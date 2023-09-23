Эксперт рассказал россиянам о новых способах мошенничества по телефону

В этом и кроется опасность: это может быть код, с помощью которого спишутся деньги со счета, либо мошенники получат доступ к какому-либо сервису от имени человека, который этот код продиктовал. Здесь будет нелишним еще раз напомнить, что диктовать коды доступа нельзя никому вне зависимости от аргументов, которые приводит телефонный собеседник.