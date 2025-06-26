Эксперт рассказал, станет ли российский мессенджер Max популярным

В Минцифры заявили, что мессенджер станет частью инфраструктуры, ориентированной на государственные функции. Это сразу вызвало дискуссии среди экспертов и пользователей — многие обеспокоены вопросами приватности, доступа к личным данным и возможными ограничениями.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с 360.ru сообщил, что идея отказа от анонимности может быть востребованной. Он отметил, что рост числа мошеннических схем в последние годы заставляет людей искать более защищённые и прозрачные способы общения. По его мнению, только зона без анонимности может эффективно противостоять злоумышленникам.

В то же время генеральный директор АНО «Агентство цифрового развития» Алексей Мостовщиков усомнился в популярности новой платформы. Он подчеркнул, что пользователи ценят конфиденциальность и не все готовы делиться своими данными с государственными структурами. По его словам, указ о создании мессенджера прямо говорит об использовании его для подтверждения личности, что отпугнёт значительную часть аудитории.

Мостовщиков также указал на риски, связанные с безопасностью. Привязка аккаунта к «Госуслугам» создаёт угрозу масштабного доступа к персональной информации в случае взлома, включая паспортные данные и медицинские карты.